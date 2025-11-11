Roma, incendio a Tor Cervara in un edificio abbandonato. C'è un ferito grave

Foto: Vigili del Fuoco

Paura questa mattina a Tor Cervara, alla periferia est di Roma, dove un violento incendio è divampato intorno alle 7.20 all'interno di un edificio abbandonato in via Cesare Tallone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato alcune persone all'interno della struttura, utilizzata come rifugio da occupanti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l'intervento di più squadre per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni agenti dell'Unità Spe della polizia locale di Roma Capitale, di passaggio nella zona che hanno allertato i soccorsi. In supporto sono poi giunte altre pattuglie del V Gruppo Casilino, impegnate nella gestione della viabilità e nell'assistenza alle operazioni dei pompieri. Via Cesare Tallone è stata chiusa al traffico, con interdizione anche dell'accesso da via di Tor Cervara. Dalle prime ricostruzioni, un uomo che si trovava al secondo piano dell'edificio avrebbe tentato di mettersi in salvo lanciandosi da una finestra per sfuggire alle fiamme. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sandro Pertini. L'uomo avrebbe riportato diverse fratture e un'intossicazione da monossido di carbonio. E' in pericolo di vita. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia di stato.