Roma, Robert De Niro riceve la Lupa Capitolina: “È commovente, tutto qui è storia”

Foto: Ansa

Angela Bruni 06 novembre 2025 a

a

a

Robert De Niro, attore di fama internazionale, la cui carriera ha segnato la storia del cinema mondiale, ha ricevuto oggi in Campidoglio la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città. All’evento - che si è tenuto a porte chiuse per rispettare il lutto per la morte dell’operaio Octav Stroici - ha partecipato anche una rappresentanza della giuria Young Adult di Alice nella Città, composta da 10 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, selezionati da diversi istituti scolastici di Roma e provincia.

“Ringrazio il sindaco e la città di Roma per questa incredibile onorificenza”, ha detto De Niro. “Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente – ha aggiunto –. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo, alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale. Ho sempre sentito un profondo legame con questo Paese, la sua gente, la sua passione e il suo rispetto per l’artigianato e la creatività. Queste qualità sono ciò che ispira gli artisti di tutto il mondo. Ricevo questa onorificenza con immensa gratitudine, non solo per me stesso, ma per tutti coloro che continuano a essere toccati dallo spirito di Roma e da ciò che essa rappresenta”.

L’onorificenza è stata consegnata per la lunga carriera e il sindaco Gualtieri ha spiegato: “Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche, con una versatilità che ha fatto scuola nel cinema contemporaneo. Robert De Niro è un punto di riferimento, un protagonista assoluto che ha contribuito a scrivere la storia mondiale del grande schermo, incantando il pubblico con interpretazioni indimenticabili. Consegnargli la Lupa Capitolina significa ringraziarlo per ciò che rappresenta e per il legame profondo che lo unisce a Roma, capitale del cinema e fonte d’ispirazione per artisti di ogni generazione, che sempre lo accoglierà come una seconda casa”.