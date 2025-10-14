Baldassarre: "Lazio presente a Premio Tokyo Roma per cooperazione con Giappone"

14 ottobre 2025 a

Si è svolta oggi, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, la cerimonia di consegna del Premio Tōkyō Roma – Parole in Transito, promosso dalla Fondazione Italia Giappone. Il riconoscimento, unico nel suo genere, premia congiuntamente un autore giapponese e il suo traduttore o traduttrice in lingua italiana, valorizzando la straordinaria difficoltà e la finezza del passaggio linguistico e culturale dal giapponese all’italiano. Per la prima volta, il Premio è stato consegnato nella capitale giapponese, grazie al sostegno della Regione Lazio, e al memorandum d’intesa con il quotidiano Yomiuri Shimbun, fra i più letti al mondo.

L’edizione 2025 ha incoronato lo scrittore Murakami Haruki, per il romanzo “La città e le sue mura incerte”, e la traduttrice Antonietta Pastore, che ne ha reso accessibile al pubblico italiano la complessità narrativa e poetica. L’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, vicepresidente della giuria del Premio, ha partecipato alla cerimonia. «La cultura è un ponte fra le nazioni e uno strumento con cui rafforzare anche le relazioni economiche, strategia fondamentale per l’Italia e per il Lazio, che hanno nella conoscenza e nella creatività la loro vocazione più autentica – ha dichiarato l’assessore - Il pubblico giapponese ama Roma e l’Italia: con questo memorandum vogliamo invitarlo a scoprire la nostra Regione nella sua interezza, favorendo un turismo più diffuso e sostenibile, capace di generare benefici per tutti i territori. Lo Yomiuri Shimbun sarà un partner prezioso in questo percorso. Con il Premio, che la Regione da quest’anno patrocina, intendiamo anche rafforzare le filiere editoriali e quello straordinario canale di conoscenza reciproca che è la letteratura. Ringrazio il presidente della Fondazione Italia Giappone, Umberto Vattani, per averci offerto questa grande opportunità. Il rafforzamento della cooperazione con il Giappone sarà sempre più strategico, anche per la comune vocazione all’innovazione che unisce i nostri Paesi». Istituito nel 2022, il Premio Tōkyō Roma – Parole in Transito è il primo riconoscimento letterario italiano che valorizza insieme l’autore e il traduttore, con l’obiettivo di favorire la circolazione delle opere e il dialogo culturale fra Italia e Giappone. Ideato dal Presidente della Fondazione Italia Giappone, l'ambasciatore Umberto Vattani, gode del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata d’Italia in Giappone, dell’Ambasciata del Giappone in Italia e del Centro per il Libro e la Lettura, diretto da Luciano Lanna, al quale va un ringraziamento speciale per il generoso sostegno offerto a questa iniziativa.

«La Fondazione Italia Giappone - ha ricordato l’ambasciatore Umberto Vattani - ha creato con passione un Premio Letterario dedicato alla letteratura contemporanea giapponese e ai suoi straordinari traduttori. Già ai tempi di Cicerone, ci si chiedeva se fosse meglio tradurre parola per parola o seguendo il senso. Noi, italiani e giapponesi, sappiamo che tradurre non significa ripetere: significa rinascere in un’altra lingua. Tradurre dal giapponese è come far fiorire un ciliegio sotto un cielo straniero: serve conoscere il ritmo delle stagioni, il vento, la luce; e, soprattutto, la sensibilità di chi ha piantato quell’albero». All’evento hanno preso parte, fra gli altri, Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone, Silvana De Maio, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, e Takayuki Tanaka, Presidente dello Yomiuri Shimbun.