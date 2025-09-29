Roma, i Pro Pal occupano il liceo Cavour. Nella capitale è la seconda scuola in una settimana

Foto: Valentina Conti

"A fianco della Palestina e della Global Sumud Flotilla". Dopo la sede succursale del Rossellini al quartiere Ostiense (di-soccupata ieri dopo sei giorni), stamattina è stato occupato il Liceo Cavour di via delle Carine. È la seconda scuola di Roma "presa" in meno di una settimana. A darne notizia il Collettivo Cavour Autonomo, che ha annunciato a breve il documento politico di rivendicazione dell'azione illegale.

Dopo la protesta in strada di qualche giorno fa, che l'istituto a due passi dal Colosseo capitolasse, sotto l'egida dell' "onda rossa", era nell'aria. E a breve è molto probabile che seguiranno le occupazioni di altre scuole in fibrillazione, specialmente del centro storico della città, spalleggiate da Osa, Opposizione studentesca d'alternativa. Bandiere della Palestina e fumogeni, accanto a uno striscione esposto dove si legge: "Blocchiamo tutto contro lo Stato terrorista di Israele". La decisione degli studenti di occupare è stata presa all'indomani dell'assemblea che si è svolta a Villa Celimontana.