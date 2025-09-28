A Roma il Forum delle Eccellenze 2025

Foto: Redazione

Un'intera giornata dedicata al futuro delle imprese italiane

28 settembre 2025

Il prossimo 1° ottobre 2025, Roma diventerà il punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti con la seconda edizione del Forum delle Eccellenze 2025, in programma presso il prestigioso Salone delle Colonne (Piazza G. Marconi 26/c – EUR). L’iniziativa, promossa da Invictus Spa e Studio Saperessere Srl, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, relazioni di valore e visioni innovative per affrontare le sfide della crescita, dell’innovazione e della competitività nazionale ed internazionale. La giornata si aprirà alle 9:30 con l’accreditamento e i saluti istituzionali, per poi proseguire con un ricco programma di tavole rotonde, panel tematici e testimonianze dirette da parte di esperti provenienti dal mondo della consulenza, della finanza, ed un prestigioso parterre Istituzionale

I temi al centro del Forum

Durante l’evento verranno affrontati i principali driver di sviluppo per le imprese italiane: Internazionalizzazione e mercati esteri: strategie per crescere oltreconfine e sfruttare le opportunità di supporto pubblico. Finanza d’impresa e innovazione: soluzioni per investimenti, liquidità e crescita sostenibile. Modelli 231, compliance e governance: da obbligo normativo a leva competitiva. Formazione e welfare aziendale: valorizzare le persone con percorsi di aggiornamento e strumenti di benessere. Tutela patrimoniale, holding e trust: protezione, continuità generazionale e pianificazione successoria. M&A, fusioni e acquisizioni: accelerare la crescita attraverso operazioni straordinarie. ESG, privacy e sicurezza sul lavoro: sostenibilità e responsabilità come strategie di lungo periodo.

Relatori e partner di eccellenza

Tra i protagonisti del Forum spiccano rappresentanti di realtà di primo piano come TeamSystem, IBS Consulting, AON, MAW, Agenzia ICE, Simest, Assocamerestero, insieme a professionisti di rilievo in ambito societario, legale, e finanziario.

Networking e convivialità

Il Forum si concluderà alle 19:30 con un cocktail dinner e musica dal vivo, un momento di networking informale che trasformerà i contenuti della giornata in opportunità concrete di collaborazione e business.

Dettagli evento

Data: Mercoledì 1 ottobre 2025

Orario: dalle 9:30 alle 19:30

Luogo: Salone delle Colonne – Piazza G. Marconi 26/c, Roma EUR

Organizzatori: Invictus Spa & Studio Saperessere Srl