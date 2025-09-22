"Blocchiamo tutto", disagi e caos per sciopero ProPal: la situazione

Foto: Ansa

Sciopero generale, la mobilitazione pro Palestina provaa bloccare Roma e l'Italia. Secondo le stime sono 20mila le persone che si sono ritrovate in piazza dei Cinquecento. Alla Stazione Termini sono confluiti i partecipanti ai vari cortei partiti questa mattina come quello degli universitari partiti da La Sapienza. Presenti sostenitori della missione della global Sumud Flotilla, oggi al quarto giorno di navigazione verso la Striscia. Cortei e manifestazioni sono in corso anche in almeno altre 60 città d'Italia. In piazza studenti, lavoratori e associazioni tra cui Emergency, Save the Children, Amnesty International.

Blocca-Italia... per Gaza. Metro, treni, scuola, cortei: che succede

Nel traffico ferroviario si segnalano ritardi e qualche cancellazione alla stazione Termini. Su disposizione della Questura di Roma, la fermata metro Termini è stata chiusa e dalle ore 11.30 anche quella di Repubblica è interdetta. I treni transitano senza fermare. Le linee della metro infatti sono attive. "Grazie al senso di responsabilita' dei lavoratori e al grande impegno di tutto il gruppo Ferrovie dello Stato, lo sciopero di oggi sta causando la soppressione di un numero limitato di convogli. La mobilitazione politica di sindacalisti di estrema sinistra non può danneggiare milioni di lavoratori", è il commento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.