Talenti, sgomberato il mercatino della vergogna dopo la denuncia di FdI

Sgomberato il mercatino della vergogna a Talenti. "Esprimiamo piena soddisfazione per l'intervento della Polizia Municipale del terzo gruppo che stamattina ha provveduto a sgomberare un mercatino abusivo che da tempo occupa l'area tra Largo Pugliese e via Ugo Ojetti. Nei giorni scorsi avevamo presentato interrogazione al Presidente del Municipio III e protocollato richiesta di immediato intervento ai vigili. Bene così", dichiarano in una nota Fabio Sabbatani Schiuma, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Santinelli, Consigliere del Municipio 3, e Francesco Oliveti, Dirigente romano di FdI, tutti e tre presenti sul posto.

"Questo mercatino, ove veniva peraltro venduta merce di dubbia provenienza, è un insulto per i commercianti che rispettano le regole e per la sicurezza e il decoro del quartiere. Ringraziamo- conclude la nota- i cittadini che ci hanno segnalato il problema, il coordinatore e il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio III per il sostegno: la nostra battaglia per difendere Roma continua".