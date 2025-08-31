Cerca
L'appello al Prefetto per il Caffè Greco: "No all'utilizzo dello forze dell'ordine per lo sfratto"

Un appello  al Prefetto di.Roma  Lamberto Giannini affinché  non sia concesso l'intervento  delle Forze di Polizia per eseguire  lo sfratto dello storico Caffè Greco  nel centro storico della   Capitale. Arriva dal senatore Domenico Gramazio, dal seg.gen CIS On Andrea Volpi, dall'On Giovanni Quarzo capo gruppo Fdi Comune di Roma, da Pietro Giubilo  già  sindaco di Roma, dal Cons. Marco Bertucci Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Emanuela Mari Presidente  commissione affari Europei e dai Consiglieri  1 municipio Santonocito, Gallo, Veloccia.

"Sono decine le occupazione abusive con grave pericolo per la sicurezza che non sono eseguite. Un centro di cultura conosciuto nel mondo, dove operano decine di ottimi  professionisti  che sarebbero buttati sulla strada, cancellando un Caffè  storico  riconosciuto dal Ministero della Cultura  con decreto di titolo 7  bis", si legge nell'appello. "Il Caffè Greco  è  tutelato ai sensi del 5 comm3" e "in quel immobile ci deve essere il Caffè  Greco  e non una   caffetteria. E' all'odg in Campidoglio  una mozione per tutelare il Caffè  Greco riferimento Culturale della Città  conosciuto nel mondo", scrivono ai firmatari che chiedono che non vengano utilizzate le forze dell'ordine che , a quanto loro risulta, sarebbero previste per operare lo sfratto dello storico Caffè. 

