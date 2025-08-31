L'appello al Prefetto per il Caffè Greco: "No all'utilizzo dello forze dell'ordine per lo sfratto"

31 agosto 2025 a

Un appello al Prefetto di.Roma Lamberto Giannini affinché non sia concesso l'intervento delle Forze di Polizia per eseguire lo sfratto dello storico Caffè Greco nel centro storico della Capitale. Arriva dal senatore Domenico Gramazio, dal seg.gen CIS On Andrea Volpi, dall'On Giovanni Quarzo capo gruppo Fdi Comune di Roma, da Pietro Giubilo già sindaco di Roma, dal Cons. Marco Bertucci Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Emanuela Mari Presidente commissione affari Europei e dai Consiglieri 1 municipio Santonocito, Gallo, Veloccia.

"Sono decine le occupazione abusive con grave pericolo per la sicurezza che non sono eseguite. Un centro di cultura conosciuto nel mondo, dove operano decine di ottimi professionisti che sarebbero buttati sulla strada, cancellando un Caffè storico riconosciuto dal Ministero della Cultura con decreto di titolo 7 bis", si legge nell'appello. "Il Caffè Greco è tutelato ai sensi del 5 comm3" e "in quel immobile ci deve essere il Caffè Greco e non una caffetteria. E' all'odg in Campidoglio una mozione per tutelare il Caffè Greco riferimento Culturale della Città conosciuto nel mondo", scrivono ai firmatari che chiedono che non vengano utilizzate le forze dell'ordine che , a quanto loro risulta, sarebbero previste per operare lo sfratto dello storico Caffè.