Roma, turisti strappano la bandiera Italiana in pieno centro: il video della vergogna

Oltre al danno anche lo sfregio al Tricolore. Indigna il video che mostra un gruppo di giovani turisti stranieri, probabilmente su di giri per l'alcol e chissà cos'altro, che nel cuore di Roma hanno staccato la bandiera italiana e quella europea, beffardi souvenir di una vacanza selvaggia. I cinque ragazzi si trovavano intorno alle 5 e mezzo del mattino in via delle Botteghe Oscure, davanti al palazzo che era la storica sede del Pci, dove hanno compiuto lo scempio alle bandiere.

Un gesto che offende e indigna, tanto che sotto al post di Welcome to Favelas, l'account Instagram che ha pubblicato il video, fioccano i commenti che denunciano il "vilipendio” del simbolo nazionale, mentre c'èanche chi la butta in politica: “Ora la sinistra dirà che si può fare”. Resta la cartolina vergognosa del centro di Roma ridotto a parco giochi per vandali.