Montesacro, vandalizzata la sede dei giovani di Forza Italia. La scritta choc: "Fuori i fascisti"

24 agosto 2025 a

Si inserisce nel quadro di un clima d'odio crescente anche l'ultimo atto vandalico che ha colpito la sede dei giovani di Forza Italia che si trova nel Municipio III di Roma, a Montesacro. Un uomo, con il volto coperto e una bomboletta spray in mano, si è avvicinato al luogo di suo interesse. Poco dopo, sul muro, è apparsa una scritta tanto choc quanto anacronistica: "Fuori i fascisti da Montesacro". A denunciare l'atto vile sono stati gli esponenti azzurri. "Chiedo con determinazione che le istituzioni forniscano a questa sede maggiore protezione, perché abbiamo tutto il diritto di svolgere la nostra azione politica sul territorio. Associare Forza Italia al fascismo è peraltro ingiusto e scorretto. Noi siamo un partito moderato che nulla ha in comune con il fascismo. Ecco il video di questa ennesima azione delinquenziale, che sarà presto denunciata alle competenti autorità", ha scritto il segretario Giuseppe Pio Torcicollo sui social.

Un allarme era stato lanciato già nei giorni scorsi, quando una o più persone, violando il domicilio privato, sono salite sul lastrico della sede e hanno disinstallato una delle telecamere poste a presidio della sede. Forte la reazione di Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma: "Esprimo la mia totale solidarietà al segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo e ai militanti del territorio: questi gesti vili non riusciranno ad intimidirci ma anzi rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta". Auspicando che i responsabili vengano individuati presto, Regimenti ha aggiunto: "Ribadiamo il nostro impegno non solo nel Municipio III ma in tutti i Municipi della città dove abbiamo rafforzato il nostro radicamento con l'apertura di nuove sedi. A Roma non possono esistere zone franche dove la violenza e l'intimidazione impediscono il confronto politico: andremo avanti forti dei nostri valori e pronti a confrontarci con tutti per fare valere le nostre idee per il futuro della Capitale".