Furto da Valentino a piazza di Spagna Rubate 30 borse

Trenta borse di lusso: è questo il bottino stimato per il furto che si è consumato nella notte alla boutique di Valentino in piazza di Spagna. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso i due ladri intenti a forza una delle porte di accesso in piazza Mignanelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina e quelli del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi. Le indagini sono attualmente in corso. Secondo le prime indiscrezioni, il valore del bottino dovrebbe essere molto alto.

Quello di ieri notte è il secondo furto subito dal negozio in pochi mesi: lo scorso novembre, infatti, erano state rubate diverse borse, per un valore di circa 140 mila euro. Non solo Valentino però. Diverse maison d'alta moda con sede a Roma hanno ricevuto visite sgradite. A giugno scorso Bulgari aveva subito un furto da 500 mila euro, mentre due mesi prima era toccato al negozio Fendi in via del Corso.

