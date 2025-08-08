Furto nella villa di Fiorello alla Camilluccia, rubati orologi e gioielli per 300mila euro

08 agosto 2025 a

a

a

Ladri nella notte a casa di Rosario Fiorello in via della Camilluccia. Da una prima ricostruzione i ladri avrebbero messo le mani su oggetti di grande valore, monili in oro, collane, pietre preziose e diversi orologi. Il bottino, anche se ancora deve esser fatta una stima precisa, sarebbe superiore ai trecentomila euro. I ladri si sono introdotti nella casa attraverso una porta finestra. Una volta all'interno, si legge sul quotidiano, hanno rovistato in tutte le camere e arraffato quanto trovato di prezioso e nascosto nell'abitazione.

Del saccheggio notturno nella casa di Fiorello si occupa la polizia. Gli agenti, ieri mattina, hanno effettuato un lungo sopralluogo, anche con l'aiuto della polizia scientifica. Proprio gli esperti della Scientifica hanno usato vari reagenti per cercare di trovare eventuali tracce lasciate dai ladri. Ma sembra che non sia stato individuato nessun elemento utile, questo a riprova che ad agire è stata una banda di esperti malviventi. I banditi devono avere usato appositamente dei guanti in lattice per non lasciare impronte digitali. Al momento del furto la famiglia di Fiorello era fuori città e ad accorgersi del saccheggio sarebbe stata la donna di servizio che aveva in consegna le chiavi dell'abitazione. La donna, appena ha aperto l'uscio, si è trovata davanti la casa a soqquadro lasciata dai banditi.