Tivoli, rubano una Porsche e si schiantano: un morto e due feriti gravi

Una Porsche con tre ragazzi della comunità rom, di età compresa tra 17 e 21 anni, si è ribaltata questa notte alle ore 3,40 in via Maremmana Inferiore, a Tivoli. Un giovane - 21enne - è morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente e trasferiti al Policlinico Umberto I. L'auto è risultata rubata.

Sul posto la polizia. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'auto di lusso era stata rubata poco prima da una officina-carrozzeria dove era stata portata dal proprietario. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli agenti del Commissariato Tivoli.