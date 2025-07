Giubileo dei giovani, in 70 "prigionieri" nella stazione: notte movimentata per i pellegrini

30 luglio 2025 a

Dovevano vivere un momento di fede e spiritualità con il Giubileo dei giovani, invece la loro prima notte a Roma si è trasformata in una disavventura. Settanta pellegrini spagnoli, arrivati nella Capitale poco dopo la mezzanotte, sono rimasti bloccati nella stazione ferroviaria di Ottavia senza riuscire a uscire.

Appena scesi dal treno, infatti, i fedeli si sono trovati i cancelli d'uscita sbarrati. A quel punto, dopo vari tentativi andati a vuoto, hanno allertato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono messi in contatto con il personale della vigilanza privata. Solo intorno all'1:30, dopo oltre un'ora di attesa, i cancelli sono stati finalmente riaperti, consentendo al gruppo di lasciare la stazione e raggiungere l'alloggio previsto per la loro permanenza a Roma. Non è la prima volta che si verificano episodi simili. A maggio scorso, due 25enni rimasero chiusi nella stazione Malatesta della Metro C, al Pigneto, impossibilitati a uscire fino all'arrivo dei soccorsi.