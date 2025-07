Esplosione a Roma, ustioni di terzo grado fatali: morto ispettore 67enne

Massimiliano Gobbi 09 luglio 2025 a

È deceduto questa mattina all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile stazione di servizio, tra le vittime più gravi dell’esplosione avvenuta nei giorni scorsi presso il distributore di GPL di via dei Gordiani. Le ustioni di terzo grado riportate sul 55% del corpo non gli hanno lasciato scampo: un shock termico fatale ha posto fine alla sua battaglia per la vita durata quasi una settimana. L’uomo era stato immediatamente ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente, avvenuto durante le operazioni di rifornimento di una cisterna. Sull’esplosione è tuttora in corso una complessa indagine coordinata dalla Procura di Roma, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e accertare eventuali negligenze nelle misure di sicurezza.

Nel primo pomeriggio di oggi, intanto, presso il reparto di chirurgia plastica del Policlinico Umberto I, saranno sottoposti a delicati interventi chirurgici il Vice Ispettore Marco Neri e l’Agente Francesco D’Onofrio, i due poliziotti rimasti gravemente ustionati nel tentativo di mettere in sicurezza l’area. Entrambi sono in condizioni stabili ma critiche, e i medici dovranno intervenire per ricostruire diverse parti del corpo lesionate dalle fiamme. Solo due giorni fa si è tenuto un vertice tra Procura, vigili del fuoco e tecnici esperti, per analizzare i primi elementi dell’inchiesta aperta con l’ipotesi di disastro colposo e lesioni. Dopo il decesso di Ercoli, la Procura - coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo - potrebbe valutare l’aggiunta di nuovi reati e si attende, nei prossimi giorni, la possibile iscrizione dei primi nomi nel registro degli indagati.

L’inchiesta punta a ricostruire la dinamica dell’esplosione, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e l’escussione di testimoni. Al vaglio anche il rispetto delle normative di sicurezza durante le operazioni di travaso del GPL. Non è escluso che venga disposta una maxi-consulenza tecnica, affidata a un team di esperti del settore.