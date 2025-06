Disastro via Sannio, il mercato non riaprirà per il Giubileo. Ipotesi 2027

Martina Zanchi 29 giugno 2025 a

a

a

Rischia di non vedere la luce neanche il prossimo anno il nuovo mercato di via Sannio, la cui riqualificazione, finanziata come opera «essenziale e indifferibile» del Giubileo in corso, avrebbe dovuto concludersi entro il 2025. Invece solo lunedì scorso è stata pubblicata la gara d’appalto indetta da Società Giubileo 2025 (subentrata in corsa al Municipio VII come soggetto attuatore dell’intervento) e nell’accordo quadro con l’azienda che svolgerà i lavori si legge che la durata è di 18 mesi. Il calcolo è presto fatto: la procedura scade il 24 luglio, perciò, anche con un’assegnazione-lampo, si finirebbe comunque oltre il 2026. Se tutto andrà bene i lavori potrebbero essere terminati per febbraio dell’anno successivo.

Intanto però il mercato di via Sannio si è letteralmente «trasferito» per strada (c’è scritto proprio così sul cartello affisso alla recinzione dei giardini), con i banchi degli ambulanti sotto i balconi dei palazzi e i teli verdi indispensabili per l’ombra appesi alla bell’e meglio. È stato proprio il Comune, peraltro, ad autorizzare i commercianti a spostarsi, visto che entro metà dello scorso anno sarebbero dovuti partire i lavori. Invece il ritardo accumulato sull’intervento è tra i più gravi dell’intero programma di opere giubilari.

Per rendersene conto è sufficiente riprendere in mano l’ultimo decreto di Palazzo Chigi, di giugno 2024, che confermava per il mercato lo stanziamento di circa 2,5 milioni a fronte di sei complessivi. Secondo il cronoprogramma la gara d’appalto avrebbe dovuto essere indetta a fine 2023 e il cantiere iniziare entro il secondo trimestre del 2024. Il collaudo finale dell’opera, infine, era previsto per quest’estate. Scadenze completamente saltate.

Intanto da qualche giorno si vedono all’opera pochi mezzi da cantiere che però, a quanto pare, stanno svolgendo soltanto attività propedeutiche ai lavori veri e propri. Pensare che a febbraio 2024, quando è iniziata la demolizione delle vecchie strutture del mercato, il sindaco Roberto Gualtieri aveva confermato il target iniziale. «Finiremo l’intervento nel corso del 2025 - dichiarò il primo cittadino, aggiungendo poi che - il quando dipenderà da alcuni passaggi tecnici».

Nel nuovo assetto del mercato di via Sannio sono previsti 96 box di vendita, un punto ristoro con terrazza panoramica e tetto «verde», il rifacimento della recinzione e la riassetto dei bagni pubblici di via Locri. Già a inizio 2025, però, sono sorti i primi dubbi sull’opera, visto che a un anno esatto dalla demolizione del mercato e dallo spostamento dei banchi (con annessa chiusura della strada) non si era ancora mosso nulla. Così a febbraio scorso una delegazione di Fratelli d’Italia aveva raggiunto i commercianti solidarizzando con loro e chiedendo, inoltre, al Campidoglio di non calare il progetto dall’alto ma di confrontarsi con gli operatori. Che a quanto pare resteranno per strada ancora per un bel po’ di tempo, con buona pace dei residenti.