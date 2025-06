Primavalle, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in un ambulatorio privato

10 giugno 2025 a

Una donna di 47 anni, originaria dell'Equador, è morta nella notte tra domenica e lunedì nell'ospedale Umberto Primo di Roma dove era stata trasportata poco prima da un ambulatorio privato. La 47enne si era sottoposta a un intervento di liposuzione. Secondo quanto ricostruito, la 47enne è arrivata alla 20:10 al policlinico romano a bordo di una ambulanza privata mentre uno dei sanitari sul mezzo le praticava manovre di rianimazione. Manovre che sono proseguite anche in sala rossa dove, alle 2 circa, la 47enne è morta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Roma che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura di Roma.

Gli investigatori hanno accertato che la donna, nel alle 17 di domenica pomeriggio, si era sottoposta ad un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato nel quartiere Primavalle a Roma. Intervento interrotto a causa di complicazioni e, poi il trasporto d'urgenza all'Umberto I. La polizia, ha quindi effettuato indagini di polizia scientifica presso l'ambulatorio e ha informato la procura. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta in cui compaiono i nomi del medico, di un anestesista e di un infermiere indagati per omicidio colposo. Ha inoltre disposto il sequestro dell'ambulatorio.