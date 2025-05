Leone XIV, Albano Laziale in festa per il suo cardinale divenuto Papa

Massimiliano Gobbi 08 maggio 2025 a

Un evento storico per la comunità di Albano Laziale, dei Castelli Romani e del Litorale romano: il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, proviene proprio da qui. Si tratta di Robert Francis Prevost, già Cardinale titolare della Diocesi Suburbicaria di Albano, nominato da Papa Francesco lo scorso 6 febbraio. Con lui, il cuore della Chiesa universale si lega ancora una volta a un territorio dal forte significato spirituale e storico.

Un legame profondo, quello tra la Diocesi di Albano e la sede di Roma, che si rinnova oggi con un’emozione collettiva. Ad accoglierlo, con commozione e speranza, è Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano: “Eleviamo il nostro ringraziamento al Signore per questo dono prezioso – ha dichiarato – e continuiamo a pregare per il nuovo Papa che inizia il suo ministero petrino. È un compito di grave responsabilità al servizio dell’unità della Chiesa e dell’annuncio del Vangelo in tutto il mondo”.

La Diocesi Suburbicaria di Albano, che comprende anche i comuni di Anzio, Ardea, Ariccia, Ciampino, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Nemi, Nettuno e Pomezia, appartenenti alla provincia di Roma e quello di Aprilia, che fa parte della provincia di Latina, oltre a Santa Palomba, una piccola area del territorio della Capitale, rappresenta una delle sette diocesi che circondano la città di Roma. Queste Chiese suburbicarie formano un anello spirituale e pastorale attorno alla Sede Apostolica, testimoniando un’antica e speciale comunione con il Papa, Vescovo di Roma.

“Questa vicinanza non è solo geografica, ma esprime una profonda realtà spirituale – ha sottolineato Mons. Viva – che ci rende particolarmente partecipi della missione della Chiesa di Roma, che presiede nella carità, come insegnava Sant’Ignazio di Antiochia”.

Anche il Sindaco di Albano Laziale, l’Amministrazione comunale e l’intera cittadinanza hanno espresso con orgoglio il loro benvenuto al nuovo Pontefice: “Salutiamo Papa Leone XIV con gioia e gratitudine. È un momento di grande significato per la nostra città e per tutta la diocesi”.

Papa Leone XIV, all’anagrafe Robert Francis Prevost, compirà 70 anni il prossimo 14 settembre. È il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica, e segna un primato importante: è il primo Pontefice americano. Prima della sua elezione, ricopriva il ruolo di Cardinale Vescovo titolare della Diocesi di Albano, un incarico precedentemente affidato al cardinale Angelo Sodano.

Dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, appena dopo la sua elezione, Papa Leone XIV ha pronunciato le sue prime parole: “La pace sia con tutti voi”. Un saluto semplice, ma carico di significato, seguito dalla preghiera dell’Ave Maria recitata insieme ai fedeli in Piazza San Pietro, e da un appello alla pace nel mondo.

“Grazie Papa Francesco e ai cardinali che mi hanno scelto – ha detto – Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie. A tutti i popoli, tutta la terra, la pace sia con voi. Una pace disarmante, umile, perseverante”.

Le parole di Papa Leone XIV delineano già i contorni di un pontificato orientato alla carità, alla vicinanza con i sofferenti e alla ricerca della pace. “La Chiesa è sempre vicina a chi soffre – ha detto – una Chiesa che cerca sempre la pace, la carità”.

Un messaggio potente, che richiama la missione stessa della Chiesa di Roma, e che risuona fortemente anche nella Diocesi di Albano, oggi più che mai al centro della storia.