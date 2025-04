Trionfale, 47enne travolto e ucciso da un'auto guidata da un 19enne

Massimiliano Gobbi 15 aprile 2025 a

Auto travolge pedone sulla Trionfale, morto un 47enne. E' successo all'alba di oggi su via Trionfale dove - per cause in corso di accertamento - un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Lancia Y. Un investimento avvenuto intorno alle 4.30, all'altezza del civico 8745, in un tratto della lunga arteria che collega il centro di Roma con il quadrante nord-ovest della città.

A perdere la vita un uomo di nazionalità peruviana, deceduto sul colpo. Il conducente del veicolo, invece, un ragazzo di 19 anni italiano, è stato accompagnato presso l’ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Gli agenti che indagano sul sinistro stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ascoltando testimoni, verificando le condizioni del manto stradale.

Quella di oggi è l’ennesima tragedia che si verifica nella Capitale, una città che continua a registrare numeri allarmanti sul fronte della sicurezza stradale. Si tratta, infatti, del 15esimo pedone morto investito a Roma, la 32esima vittima della strada da inizio anno.