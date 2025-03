Piazza pro Europa, treno e hotel per Claudio Bisio. Ecco tutti i rimborsi del Comune

Martina Zanchi 24 marzo 2025 a

Treno da Milano a Roma e ritorno, più "ospitalità" nell'elegante hotel Orazio Palace di Prati. Sono i rimborsi che Roma Capitale ha riconosciuto a Claudio Bisio, presentatore della "piazza per l'Europa" del 15 marzo in piazza del Popolo. L'attore è probabilmente il nome più famoso tra quelli degli artisti che figurano nell'elenco dei rimborsi riconosciuti dal Comune di Roma, tramite la società Zètema, in occasione della manifestazione ispirata dal giornalista di Repubblica Michele Serra. Evento per cui il sindaco Roberto Gualtieri è finito nella bufera, visto che le spese della manifestazione (286 mila euro netti, quasi 350 mila lordi) sono state sostenute dal Campidoglio.

I costi di "rimborsi spese e ospitalità", si legge nel prospetto inviato da Zètema al Gabinetto del sindaco il 21 marzo scorso, ammontano a 2500 euro. Documentazione trasmessa oggi al presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca (FdI), che ne aveva fatto richiesta, e poi inoltrata anche agli altri commissari. E come si diceva tra i "rimborsati" non c'è soltanto Bisio. Al musicista Walter Porro sono stati riconosciuti i biglietti del treno Torino-Roma, andata e ritorno, nonché l'"ospitalità" all'hotel Villa Mercede di Frascati; al Quartetto Indaco, che ha suonato l'Inno alla Gioia all'inizio della manifestazione, andata e ritorno Milano-Roma, così come all'attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour. Nei 2500 euro rientrano anche viaggi in Ncc "stazione/hotel/piazza del Popolo/stazione", ma in questo caso non è specificato chi ne abbia usufruito.

"Ribadisco l'assenza dei presupposti per ritenerlo un evento istituzionale - commenta il consigliere Rocca - oltre a dire che lo rifarebbe, il sindaco spieghi ai romani perché hanno dovuto pagare loro il conto anche perché una festa dell'Europa già c'è, il 9 maggio e quindi nessuno sentiva l'esigenza di una manifestazione convocata da Serra e pagata da Roma Capitale".