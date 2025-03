Piazza pagata da Gualtieri, Gasparri presenta un esposto per "eventuali illeciti"

22 marzo 2025 a

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Corte dei Conti del Lazio "in relazione alla vicenda del Comune di Roma, che tramite la società Zetema srl avrebbe finanziato con oltre 230.000 euro spese per la manifestazione politica della sinistra in Piazza del Popolo, promossa dal quotidiano ‘La Repubblica’". Lo si legge sul suo profilo Facebook. "Con questo esposto, chiedo che vengano accertati, per i profili di competenza, eventuali illeciti commessi dall’Amministrazione di Roma Capitale", ha scritto Gasparri, rilanciando sue dichiarazioni sulla piazza della sinistra e di Repubblica: "È illegittimo che l'amministrazione di Roma abbia utilizzato fondi pubblici per un'iniziativa con un chiaro orientamento politico, lesivo dell'interesse pubblico, considerando che si tratta delle tasse dei cittadini romani".

Gualtieri a Il Tempo: "La piazza per l'Europa l'ho pagata e lo rivendico. Ventotene? Scelta di Repubblica"

"Rivendico la scelta di avere pagato, come Comune di Roma, la manifestazione del 15 marzo, come ne abbiamo pagate altre, ad esempio quella per Navalny e su cui nessuno ha avuto nulla da ridire", ha detto ieri a Il Tempo Roberto Gualtieri, rompendo così il silenzio sulle polemiche che hanno investito il Campidoglio dopo la notizia che, tramite la società Zètema, Roma Capitale ha speso oltre 286 mila euro per la piazza organizzata dal giornalista Michele Serra. "Se l'avesse organizzata Repubblica avremmo risparmiato dei soldi, l'avrebbero pagata loro e sarebbe stata la manifestazione di Repubblica - ha aggiunto il primo cittadino, parlando a Il Tempo - ma non sarebbe stato giusto, visto che era una piazza pro Europa".