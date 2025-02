Lazio, il presidente Rocca: "Ora trovare le risorse per la Roma-Latina"

26 febbraio 2025 a

È arrivato il momento del Consorzio industriale del Lazio: "entro il 31 marzo lo definiremo con una proposta di legge". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della presentazione del piano industriale del Lazio con Unindustria. Per ora solo le province di Latina e Frosinone ne fanno parte ed è commissariato: "Deve essere uno strumento per la crescita delle imprese e coinvolgere tutti i territori, a partire da quelli ora esclusi - ha spiegato Rocca -. Non può essere bloccato dalle poltrone, deve essere una questione di visione. Vogliamo che ci sia un confronto serrato, aspro se necessario, con le amministrazioni locali e che nessuno si senta escluso. Deve essere uno strumento rigenerato, a servizio della politica industriale e per lo sviluppo e non a servizio della politica". Quindi "nessuno si senta escluso nè pensi di tirarsi fuori, questa è una responsabilità vitale che abbiamo- ha sottolineato Rocca-. Mi auguro che con senso di responsabilità e non con la pesatura poltrone si arrivi alla chiusura del cerchio a beneficio di tutti i territori. Roma Capitale ha un peso ma ci sono anche altri siti indistruali importanti e le poltiche industriali di una regione non possono essere decise da una sola provincia", ha concluso.

In occasione del piano, il governatore del Lazio ha tornato su un progetto di vecchia data cruciale per il territorio. "Sulla Roma-Latina questo è l’anno in cui dobbiamo trovare le risorse e lavorare a soluzioni, senza escludere nulla, in termini di realizzazione dell’opera. Il ministro Salvini è consapevole della sua importanza e strategicità", ha detto il presidente Rocca, "dobbiamo essere compatti, maggioranza e opposizione, perché si sblocchi la Salerno-Reggio Calabria del Lazio".