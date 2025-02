Fori Imperiali, finiti i lavori spuntano sei corsie: "Un'autostrada", che succede ora

25 febbraio 2025 a

a

a

Sorpresa alla rimozione dei cantieri della metro C di via dei Fori Imperiali, finiti dopo 12 anni. Spuntano sei corsie divise da strisce bianche, che danno una storta di "effetto autostrada", inedito visto che l'area è pedonale da anni. Secondo il Corriere, che ha sollevato il caso, la soluzione a corsie stradali è "provvisoria" in attesa del concorso per il riassetto dell’area archeologica centrale.

A protestare intanto sono i ciclisti, che parlano di "autostrada del Colosseo", ma anche Walter Tocci, consulente del sindaco Roberto Gualtieri per il centro archeologico-monumentale, che parla di "errori gravissimi" con il disegno di sei corsie, senza contare che non ci sono preferenziali e ciclabili. Secondo quanto trapela, le sei corsie saranno cancellate e al loro posto sarà realizzato un percorso centrale riservato ai mezzi pubblici, affiancato da piste ciclabili mentre tutto il resto dello spazio sarà dedicato una'area pedonale maggiorata. Il tutto in attesa della ridefinizione definitiva dell'intera area.