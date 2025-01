Roma, apre la porta dell'ascensore e precipita nel vuoto. Ragazzo ferito grave

Massimiliano Gobbi 17 gennaio 2025 a

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere Parioli di Roma, dove un giovane di 29 anni è precipitato nel vano ascensore di servizio di una clinica, cadendo da un’altezza di circa 10 metri. Il ragazzo, dipendente della struttura, è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove si trova in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, sul posto sanitari del 118, agenti di polizia di Stato, una squadra proveniente dal distaccamento di Prati, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), il capo turno provinciale e il funzionario di guardia dei vigili del Fuoco. L’intervento è stato complesso: il giovane era bloccato a circa 3 metri sotto il piano di recupero.

“I colleghi hanno dovuto operare con estrema cautela per stabilizzare il ferito, imbragarlo con una speciale barella e trasportarlo dal punto della caduta a un luogo sicuro” ha dichiarato Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma Capitale. Nonostante il rapido intervento, le condizioni del ragazzo rimangono critiche.

Intanto gli inquirenti hanno aperto un’indagine per verificare le condizioni dell’ascensore e le eventuali responsabilità nella gestione della manutenzione. Il mancato rispetto degli standard di sicurezza potrebbe essere stato un fattore determinante.

Un tragico episodio che accende nuovamente i riflettori sull’annoso problema della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Gli incidenti sul lavoro continuano a essere un’emergenza nazionale. Secondo l’INAIL, nel 2023 si sono registrati oltre mille decessi, un dato allarmante che evidenzia l’urgenza di interventi strutturali e normativi. Le principali cause di incidenti sono cadute dall’alto, malfunzionamenti dei macchinari e manutenzioni carenti. La tragedia della Clinica Parioli rientra in quest’ultima categoria.

Il 29enne rimane ricoverato in gravi condizioni, mentre le autorità lavorano per accertare le cause dell’incidente. "Ogni vittima rappresenta una vita spezzata e una famiglia distrutta - conclude Ciofi dal sindacato Cisl - e questo non può essere accettato in un Paese che si considera avanzato. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità nazionale, affinché tragedie come quella di oggi non siano più all’ordine del giorno".