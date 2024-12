Metro invasa dal fumo, intossicato un 16enne: è in codice rosso. Caos a Spagna e Flaminio

29 dicembre 2024 a

Fumo nella metro, un ragazzo di 16 anni intossicato è stato portato in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 18.40 circa in piazzale Flaminio, all’ingresso di Villa Borghese per un incendio di un capanno esterno che conteneva attrezzature per i lavori per la metropolitana. Il denso fumo che si è formato si è incanalato all’interno degli aereatori delle fermate metro vicine, intasando le stazioni dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l’allarme antincendio. Le stazioni della metro A Spagna e Flaminio sono state fatte evacuare e sono state chiuse. Attualmente non è stato individuato nessun incendio all’interno della metropolitana. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Panico sulla Metro A, fumo a Spagna e Flaminio: stazioni chiuse

Come detto in precedenza, un ragazzo di 16 anni - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco -, a causa del denso fumo sarebbe rimasto intossicato. Il minore sarebbe stato prelevato dall’ambulanza all’uscita metro nei pressi di Villa Borghese e trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. La chiusura delle due stazioni Spagna e Flaminio della metro A di Roma è stata la conseguenza, a quanto si apprende, di un incendio divampato in un capannone di pertinenza della metropolitana, in prossimità di un cantiere. Le fiamme hanno causato fumo che ha invaso i binari della metropolitana, motivo per cui è stata decisa la chiusura delle due stazioni. Scene di panico sotto la metro e nelle zone limitrofe alle due stazioni, con la Capitale invasa di turisti per le vacanze di Natale.