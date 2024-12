Roma, senza dimora morta a via della Conciliazione. Il dramma a due passi da San Pietro

25 dicembre 2024 a

a

a

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, una donna anziana senza fissa dimora è stata trovata priva di vita in via della Conciliazione, nei pressi della Basilica di San Pietro. Il dramma è avvenuto mentre fervevano i preparativi per l’apertura della Porta Santa, evento simbolo che ha inaugurato il Giubileo 2025 nella sera del 24 dicembre. L’allarme è scattato intorno alle 3:30 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato la donna riversa al suolo, nei pressi del civico 14 di via della Conciliazione, all’angolo con via della Traspontina. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha potuto solo constatare il decesso.

Dalle prime analisi, il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali, probabilmente aggravate dalle rigide temperature notturne e dal freddo. La salma è stata trasferita per ulteriori accertamenti al medico necroscopo. Al momento, la donna non è stata identificata, poiché priva di documenti. Le indagini sono affidate agli agenti del distretto Trevi, che stanno cercando di ricostruire la vicenda e confermare le cause della morte. La tragedia si è consumata in un contesto di grande fermento, con migliaia di persone che in quelle ore stavano affollando le vie adiacenti a Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia d’apertura della Porta Santa, che segna l’inizio dell’Anno Santo. Le autorità avevano predisposto un imponente dispositivo di sicurezza lungo le principali vie d’accesso al Vaticano, ma questo non ha impedito che si verificasse un evento così drammatico.