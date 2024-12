Roma, un albero crolla e schiaccia una 45enne. Esplode la rabbia: "Bimbi senza mamma"

23 dicembre 2024 a

a

a

Morire mentre si è al parco, seduta su una panchina, con i figli piccoli che si stanno arrampicando sul castello o dondolandosi su una altalena. Così è morta stamattina Francesca Ianni, 45 anni: la donna era seduta al parco 'Livio Labor' in via Massini a Colli Aniene quando una raffica di vento ha sradicato un platano cipressino che ha colpito in pieno la panchina e la donna. Ferita gravemente anche un'altra donna, Alessia Annibale, 45 anni, che è stata portata in codice rosso all'Umberto I: le sue condizioni al momento appaiono gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Nulla da fare per la 45enne che è morta davanti agli occhi dei figli, affidati poi a un'amica nei momenti successivi alla tragedia in attesa che il padre tornasse dal lavoro. La donna viveva in Belgio e, secondo quanto apprende LaPresse, era nella Capitale per le vacanze di Natale.

Travolta e uccisa da un albero, ferita gravemente l'amica: tragedia a Roma

"Un tragico incidente che ci ha scosso molto e scuote anche la città. C'è una donna deceduta e una codice rosso in ospedale, che erano sedute sulla panchina di questo piccolo parco. L'albero venuto giù è un platano cipressino che non destava particolari preoccupazioni, come quelli ancora in piedi, anche con una chioma vegetativa. Nel corso degli anni il Servizio Giardini aveva abbattuto altri di questi platani perché ritenuti secchi e quindi 'morti in piedi'. In questo caso l'ispezione visiva non dava questa preoccupazione", ha detto l'assessora all'Ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, sul luogo in cui si è verificata la tragedia. "In realtà, vedendolo oggi caduto si vede perfettamente che c'è un ammaloramento importante dell'apparato radicale. Le radici sono secche e probabilmente tagliate nelle loro parti principali, presumibilmente con il rifacimento delle strade. In più questi tagli hanno portato a un attacco fungineo, quindi la pianta si è ammalata". Di "tragedia che addolora" tutta la città ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che proprio stamattina ha inaugurato la nuova Piazza Pia.

Albero caduto a Roma, la rabbia dei residenti: "Tragedia che si poteva evitare"

"Tre bambini senza una mamma, si poteva evitare. È vergognoso". È tanta la rabbia dei residenti della zona del parco Livio Labor dove una donna è stata uccisa dal crollo di un albero e un'altra è rimasta ferita. "Fate quello che vi pare, ma si poteva evitare. Tre bambini privati di una mamma... Questa storia deve finire", ha urlato una donna del quartiere rivolgendosi all'assessora Alfonsi. "Questa era una mamma come tante. Io passo sempre sotto gli alberi con il cane - ha detto la residente -, poteva succedere a me o a chiunque altro". Quanto è successo "è vergognoso", ha aggiunto un'altra abitante. Intanto, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nei giorni scorsi la procura aveva chiuso un'altra inchiesta sul crollo dell'albero avvenuto a Monteverde avvenuto a novembre del 2023 in via di donna Olimpia nel quale rimase uccisa una donna. Nell'inchiesta, che vede indagate 23 persone e nella quale sono stati presi in esame diversi crolli di alberi e rami, le ipotesi di reati vanno dall'omicidio colposo a disastro colposo.