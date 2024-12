Roma, allarme bomba a Piazza Colonna: intervengono gli artificieri

Dario Martini 16 dicembre 2024 a

Allarme bomba alle 9 del mattino a piazza Colonna, di fronte Palazzo Chigi, a Roma. Una valigia sospetta è stata trovata davanti a uno dei negozi che si affacciano sulla piazza. Sul posto è intervenuta la polizia insieme agli artificieri. La piazza è stata chiusa per un quarto d'ora attorno alle 9,30 per permettere agli specialisti di fare una "radiografia" all'interno della valigia e, nel caso, farla brillare. Una decina di curiosi hanno assistito all'operazione da via del Corso. Una volta appurato che nella valigia non c'erano esplosivi, la valigia è stata portata via e la piazza è stata riaperta.