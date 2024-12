Roma, quando finiscono i cantieri per il Giubileo: Gualtieri dà tutte le date

09 dicembre 2024 a

Piazza dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini, sarà inaugurata il 30 dicembre, ma la parte vicino a piazza della Repubblica e al Planetario già il 22 dicembre. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un’audizione alla commissione capitolina Giubileo. Gualtieri ha spiegato che il ritardo è stato dovuto anche a problemi di approvvigionamento dei materiali per la scelta di utilizzare la basaltina di Bagnoregio anziché il cemento. «Il problema delle forniture è stato risolto con un grande lavoro», ha sottolineato il primo cittadino.

Per Piazza Pia l’inaugurazione era prevista per il 20 dicembre, tuttavia, «per far partecipare anche il governo», il Campidoglio ha deciso di spostarla al 23 dicembre mentre ha anticipato quella di piazza Risorgimento, che sarà «semi pedonale, verrà eliminata la funzione di rotonda della piazza per aumentare l’area pedonale». Nel fornire un calendario aggiornato delle inaugurazioni per il Giubileo, il sindaco ha indicato la data dell’11 dicembre per Via Ottaviano, del 20 dicembre per Piazza Risorgimento e del 28 dicembre per Piazza San Giovanni.

Per quanto riguarda i trasporti, l’11 dicembre sarà inaugurata la nuova stazione metro Spagna e il 20 gennaio riaprirà il deposito di Porta Maggiore e tutte le linee tranviarie saranno attive. Sul fronte rifiuti Gualtieri ha spiegato che «già adesso Ama sta facendo la pianificazione degli eventi di tutto il 2025» e saranno destinate risorse aggiuntive: «La nuova sala operativa di Ama consente una pianificazione avanzata dei grandi eventi, con la geolocalizzazione e l’Ia c’è il modo di sapere quanti operatori in più e quanti cestini in più servono. Il surplus di rifiuti non andrà a Rocca Cencia, è una notizia priva di fondamento - ha detto il sindaco - viene coperto da Ama sia per la raccolta che in termini di sbocchi italiani e internazionali».