Roma, sosta vietata a via Cadlolo: weekend da incubo a Monte Mario

Vietato sostare lungo i marciapiedi di via Cadlolo. Il nastro giallo della polizia di Roma Capitale che va di albero in albero, ai bordi della strada, può voler dire soltanto una cosa: “all’Hilton c’è qualche ospite importante e per motivi di sicurezza le auto non possono parcheggiare”. A raccontarlo sono proprio i residenti che si dicono “rassegnati” per quello che accade “da sempre, almeno una volta al mese” davanti all’hotel di lusso Rome Cavalieri a Balduina. Proprio dove si legge l’ennesimo avviso per “disciplina provvisoria di traffico per evento” dalla mezzanotte tra sabato 23 e domenica 24 novembre.

Se per qualche condominio, infatti, il problema non si pone grazie ai parcheggi privati interni o box quasi per tutti, per altri questa situazione è insostenibile. “In questo palazzo sono tutti stanchi. Troppo spesso non si può lasciare l’auto davanti casa”, racconta il portiere di uno stabile che preferisce rimanere anonimo. Petizioni, lettere al comune, proteste. I residenti che passeggiano lungo la via spiegano di aver provato di tutto, ma che è “inutile, è sempre andato tutto a vuoto”. “Spesso il divieto di sosta viene messo all’improvviso, senza neppure la data di fine dell’evento – continua il portiere – e se i condomini sono fuori casa, al ritorno rischiano di non trovare più la propria vettura perché è stata rimossa”.

Luca, che abita in uno stabile di fronte all’hotel, sostiene di capire che per motivi di sicurezza debbano esserci queste misure, ma “sarebbe più opportuno scegliere un altro albergo – dice - magari fuori Roma, e non al centro dove queste decisioni causano disagi ai residenti”. Dello stesso parere è Paolo, portiere di un condominio limitrofo dove quasi tutti hanno il posto auto interno. “C’è un hotel Hilton anche vicino all’aeroporto”, fa notare.

Oltre al parcheggio i residenti raccontano di un altro aspetto legato alla sicurezza di chi soggiorna all’Hilton che a detta loro sta causando diversi disagi. “Puntualmente spostano i cassonetti della spazzatura e noi siamo costretti ad accumulare i rifiuti contro tutte le norme di igiene. Abbiamo avuto i sacchi qui fiori anche per dieci giorni”, spiega un condomino di via Cadlolo indicando la strada.

In futuro, comunque, i residenti non escludono di mobilitarsi ancora, ma per il momento ribadiscono di essere rassegnati perché “siamo contro un muro di gomma”, dicono. A pensarla così è anche Lavinia che, mentre fa jogging tra i nastri gialli della polizia locale, scandisce soltanto una frase: “con l’Hilton non abbiamo nessuna speranza”.