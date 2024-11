Roma, la classifica dei migliori licei: svettano il Visconti e il Righi

Valentina Conti 21 novembre 2024 a

a

a

Il Visconti di piazza del Collegio Romano continua ad essere il miglior liceo classico di Roma in termini di preparazione agli studi universitari (seguito sempre dal Mamiani di Prati e dal Tasso di via Sicilia), l’Augusto Righi il miglior Scientifico (seguito sempre dal Cavour, e stavolta dall’Aristotele, che scala alcune posizioni), l’Edoardo Amaldi il miglior Linguistico (sempre dopo il Levi e il Tacito) e il paritario Sant’Orsola il miglior Artistico (seguono Caravaggio e Caravillani).

Le maggiori novità sono sui tecnici. Con l’istituto Leonardo Da Vinci che si piazza all’apice della classifica dei primi dieci istituti Tecnici Economici per indice di occupazione dei diplomati, che segna la percentuale degli occupati cioè coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma - su coloro che non si sono immatricolati all’università: quest’anno, infatti, conquista il podio surclassando di una posizione, rispetto al 2023, il Croce-Aleramo (medaglia d’argento). Con il Giorgi-Woolf primo nella classifica degli istituti Tecnici Tecnologici, che guadagna ben sei posizioni rispetto allo scorso anno (scambiandosi in graduatoria con l’Einstein, sceso al settimo posto). Con l’istituto Tor Carbone, primo nell’elenco degli istituti Professionali Servizi. A dirlo sono i dati sulle scuole secondarie di secondo grado, da stamane online, della nuova edizione 2024 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), il portale che si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

Nella «top ten» dei licei classici entra il Virgilio di via Giulia, scende il Vittorio Emanuele II (dal terzo al sesto posto), scendono pure Vivona e Giulio Cesare, rispettivamente dalla quarta alla quinta posizione e dalla quinta alla settima. Su il Tacito. Guadagnano una posizione Augusto e Russell, a Ponte Lungo e Tuscolana. Nell’elenco delle dieci eccellenze dei licei scientifici entra il Cannizzaro ed esce il Morgagni (lo scorso anno in terza posizione), scende l’Avogadro e salgono Talete e Peano. Nell’elenco dei «top dieci» del Linguistico salgono Montale, Orazio e Peano, scendono Russell, Kant e Seneca. New entry qui il Lombardo Radice (in penultima posizione). Ancora, l’istituto Antonio Labriola conquista la medaglia d’oro nella lista dei licei Scientifici delle Scienze Applicate spodestando il Newton, che passa al secondo posto. Il Margherita di Savoia è il miglior Liceo Scienze Umane sempre in fatto di esiti universitari, seguito dal Montale e dall’Anco Marzio di Ostia. Scende qui il Giordano Bruno (nel 2023 in pole). Mentre il Cattaneo si conferma nella guida dei Professionali Industria e Artigianato, sempre seguito da Magarotto, Carlo Urbani e Piaget Diaz. Nella classifica dei primi dieci per indirizzo per indice di occupazione diplomati per i Tecnici Economici salgono, poi, Da Verrazzano e Bottardi, ed entrano Leon Battista Alberti, Giovanni Paolo II e Magellano.