Autobus in fiamme, paura a Tor Vergata: mezzo distrutto, tutti salvi i passeggeri

Paura a Roma per un incendio ad autobus Atac della linea 504, completamente distrutto dalle fiamme. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 9:30 in viale dell'Archiginnasio, nei pressi del ponte delle Vele a Tor Vergata, coinvolgendo un tratto di strada che attraversa via del Fontanile. Una densa nube nera si è alzata in cielo al punto si spaventare i residenti che hanno incominciato a chiamare il numero unico delle emergenze. Alcuni avrebbero udito anche delle esplosioni, probabilmente dovute ai vetri del veicolo andati distrutti. Sul posto l’autista dell’autobus, accortosi inizialmente del principio di incendio, ha prontamente accostato il mezzo nelle vicinanze delle Vele di Calatrava e ha dato l’allarme. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

"La squadra di vigili del fuoco proveniente dalla sede di Frascati, ha prontamente iniziato le operazioni di spegnimento dell’ autobus avvolto - commenta Riccardo Ciofi del sindacato dei vigili del fuoco Fns Cisl Roma Capitale e Rieti - nel frattempo, dalle fiamme utilizzando acqua e liquido estinguente al fine di abbassare e domare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono terminate in poco tempo e, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti i passeggeri che erano stati fatti immediatamente scendere dal bus. Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Fortunatamente, nessuno tra passeggeri e conducente è rimasto ferito o intossicato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.

Il personale Atac ha subito allertato i vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati problemi, nessun passeggero è rimasto ferito. Il bus, un Mercedes Citaro, come ha spiegato l’azienda capitolina dei trasporti era in servizio da vent’anni. E proprio in questi giorni era in corso di dismissione, nell’ambito del processo di rinnovamento della flotta, quello avviato da ATAC.

“Stiamo rinnovando tutto il parco mezzi di Atac, oltre mille nuovi bus green entro il 2026 e di cui oltre 500 già entro il Giubileo”, aveva annunciato il sindaco Roberto Gualtieri nel corso della presentazione dei primi 15 nuovi bus ibridi per le linee della periferia di Roma. Incidenti di questo tipo, comunemente definiti "flambus", non sono nuovi a Roma. Si tratta di episodi di incendi che colpiscono mezzi del trasporto pubblico, spesso dovuti a vetustà o problemi tecnici. Numerosi autobus, in particolare i mezzi più vecchi, sono stati coinvolti in incendi, molti dei quali avvenuti durante il servizio. Le cause principali includono usura dei mezzi, manutenzione insufficiente, fattori accidentali.

Ultimo episodio quello avvenuto ad ottobre ad un autobus del servizio Roma Tpl che prese fuoco all’interno della rimessa situata al civico 24 di via Raffaele Costi, nella zona di Tor Sapienza. Un episodio, quello dei bus flambè, che quest'anno ha coinvolto diversi mezzi della Roma Tpl. Il 30 settembre all’Eur, in via delle Tre Fontane un altro bus prese fuoco. Il 10 agosto, poi, un altro ancora prese fuoco in via Ildebrando della Giovanna. Il 29 luglio, alte fiamme colpirono un bus in via Domenico Jachino. Il 14 aprile, invece, venne avvolto dalle fiamme autobus della linea 314, sempre in zona Tor Sapienza​. Un altro, invece, prese fuoco nel parcheggio della metro Anagnina il 17 gennaio.

L’ATAC, intanto, insieme all’amministrazione comunale, ha avviato un piano per il rinnovamento della flotta. Il progetto prevede l’introduzione di oltre 1000 nuovi autobus green entro il 2026, con particolare attenzione ai mezzi ibridi ed elettrici, per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza. Ad oggi, sono già stati immessi in servizio i primi 500 autobus, mentre i mezzi più obsoleti vengono gradualmente dismessi. La speranza è che il piano di rinnovamento della flotta, accompagnato da una gestione più efficace della manutenzione, riesca a ridurre drasticamente questi incidenti e a migliorare la qualità del servizio per i cittadini.