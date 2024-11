Roma, l'attacco frontale del Telegraph: "Non deludente, disastro assoluto"

15 novembre 2024 a

a

a

Roma è un cantiere a cielo aperto e, con il Giubileo alle porte, una città sotto i riflettori di tutto il mondo. Negli ultimi giorni ha fatto discutere parecchio e ha diviso l'opinione pubblica il nuovo aspetto della Fontana di Trevi tra passerella pedonale e vasca rettangolare per il lancio delle monetine. La testata giornalistica statunitense "The New York Post", per esempio, non ha usato giri di parole e ha definito la piscina "brutta" e "improvvisata". L'ultimo attacco, contro l'operato e le scelte dell'amministrazione Dem guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, invece, lo ha sferrato il quotidiano londinese "Telegraph". In un articolo accompagnato da un video lanciato sui profili social della testata inglese, Greg Dickinson ha usato parole durissime: "Roma non è solo deludente: la città è un disastro assoluto".

Rome isn’t just disappointing – the city is an absolute mess



Find out more https://t.co/jj3lvHc8p4 pic.twitter.com/J4sXnpCTPT — The Telegraph (@Telegraph) November 14, 2024

"La Città eterna si sta preparando per il Giubileo nel 2025, ma sia i locali che i visitatori sono scontenti dell’entità dei disagi", si legge nel reportage. A finire sotto accusa sono i cantieri in ritardo e che paralizzano l'intera città, l'allestimento temporaneo pensato per la durata dei lavori della manutenzione della Fontana di Trevi, i simbolici monumenti circondati da transenne e una gestione dei rifiuti non ottimale. Ne sono prova le immagini inserite nel filmato pubblicato. La fotografia della Capitale scattata dal "Telegraph", di certo, non invita a prendere un biglietto aereo e a raggiungere il cuore dell'Italia. Ciò che si deduce da quanto riportato dal quotidiano londinese, infatti, è che la città non sia preparata ad accogliere i fedeli di tutti i Paesi per il grande evento.