Roma, altro incendio al liceo Gullace. Parrucci: "Gravissimo e spregevole"

18 ottobre 2024 a

È andata nuovamente in fiamme la sede succursale del liceo Teresa Gullace, in via Deportati del Quadraro, in zona Don Bosco (Roma). Il primo incendio era stato segnalato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17, quando il rogo era divampato all’interno di un magazzino della struttura rendendo l’edificio, occupato da tre giorni, inagibile. In questo caso, secondo si quanto apprende, sarebbe andata a fuoco una cattedra. L’incendio si sarebbe poi propagato e l’edificio sarebbe stato dichiarato, in parte, inagibile. Al momento non è escluso l’incendio di natura dolosa. “Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all’interno della succursale del Liceo Gullace scavalcando le recinzioni e, pochi minuti dopo, è stato appiccato un incendio nell’ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri”, ha dichiarato in una nota Daniele Parrucci, delegato del sindaco all’edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“E’ un atto gravissimo e spregevole, che arreca un danno enorme alla Città, alla comunità scolastica e alle famiglie. I Vigili del Fuoco sono sul posto e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Come Città Metropolitana – ha continuato Parrucci – abbiamo allertato subito i nostri tecnici che si stanno recando al Gullace per provare a valutare l’entità dei danni, che inevitabilmente si vanno ad aggiungersi a quelli di ieri". Con il Sindaco Roberto Gualtieri e il Prefetto Lamberto Giannini, ha riportato, "ci siamo sentiti per fare una prima valutazione sulle conseguenze che avrà questo ulteriore episodio e che, quasi sicuramente, porterà in prima battuta ad un allungamento dei tempi di interdizione della sede succursale del Liceo Gullace. Una stima più approfondita dei danni, sui tempi di ripristino della sede e sulle modalità di ripresa delle attività scolastiche in presenza saranno valutate nella cabina di regia della prossima settimana con il Sindaco Gualtieri, la Città Metropolitana, il Prefetto Giannini e il Ministro Valditara”.