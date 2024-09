Torre Maura, occupato un ex centro immigrati. Franco: "No ricettacolo della criminalità"

Massimiliano Gobbi 25 settembre 2024 a

Non c'è pace nel quadrante est della Capitale. Dopo lo sgombero dell'ex hotel Cinecittà di ieri ad opera di una task force di forze dell'ordine, nella notte decine di famiglie, perlopiù straniere, hanno occupato un ex centro immigrati Sprar di Torre Maura, nel VI Municipio di Roma. Una struttura che si trova al civico di via Silicellla, al momento occupata da un gruppo di sudamericani, circa 50, che vivevano abusivamente nell'ex hotel Cinecittà, sgomberato ieri in via Eudo Guglioli da carabinieri e agenti di polizia di stato che, grazie anche alle unità cinofile, avevano recuperato e sequestrato anche non pochi quantitativi di droga, ma anche oggetti e documenti rubati. Gli occupanti, nel giro di poche ore, non hanno fatto altro che spostarsi dal VII Municipio di Roma Capitale, Cinecittà, fino al VI, a Torre Maura, con tanto di irruzione e filmati sui social.

Sul caso sta intervenendo il presidente del municipio VI, Nicola Franco. “Questo territorio non accetta di essere il ricettacolo della criminalità di Roma - commenta Franco - È notizia di pochi minuti che un gruppo di sudamericani, tristemente noti alle cronache per furti e rapine, e chissà quant’altro, ha deciso di occupare uno stabile in via Silicella, zona Giardinetti. Sgomberati dall’hotel Cinecittà, hanno deciso di venire a stabilirsi nel nostro territorio. Non lo accettiamo: devono andare via, immediatamente. Soprattutto perché è strada giubilare. Verranno turisti da tutto il mondo che passeranno di qui per il Giubileo e la Giornata Mondiale della Gioventù. E noi che facciamo? Li mandiamo in pasto ai ladri. Assurdo. Siamo pronti a incatenarci e chiediamo che tutti i cittadini scendano con noi in strada per gridare che questo Municipio non può permettersi questa situazione. In tre anni, questa amministrazione si è contraddistinta per la lotta alla illegalità. Dopo 30 anni, abbiamo liberato la sede di via delle Averle, abbiamo sgomberato campi nomadi che avevano costruito accampamenti e discariche, liberato palazzine private. Chiedo un intervento immediato del Prefetto, del Questore, del Ministro dell’Interno. Siamo pronti a tutto, con i cittadini dalla nostra parte. Via questa gente dai nostri quartieri”.

Un appello, quello del presidente del VI Municipio, che non è passato inosservato a vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria. "È fondamentale intervenire immediatamente affinché non si ricrei la medesima situazione esasperante che per mesi hanno dovuto vivere i cittadini del settimo municipio - ha commentato - Il presidente del Municipio VI di Roma, Nicola Franco è quotidianamente impegnato in questo tipo di battaglie per la tutela e la sicurezza del suo territorio. Insieme al Prefetto e alle forze dell’ordine porta avanti una continua e solida collaborazione per porre fine a tutte le attività illecite che minano la sicurezza dei cittadini. Spero che anche questa volta non tarderà ad arrivare una risposta concreta, che ristabilisca ordine e legalità”.