Roma, parcheggia male e lascia un curioso biglietto: "Abbiate pietà ma..."

24 settembre 2024

È diventata virale e sta rimbalzando da un profilo social all'altro la foto che ritrae un fogliettino lasciato sul cruscotto di una macchina parcheggiata male a Roma. "Sto facendo l'esame di Procedura civile. Vi prego abbiate pietà", si legge sul foglio lasciato in un punto in cui risultasse visibile ai vigili urbani della Capitale. A seguire, l'indicazione del numero di telefono da contattare in caso di emergenza, preceduto da un sempre di moda "torno subito". Lo scatto, lanciato in rete dalla pagina The Roman Post, ha attirato l'attenzione di tantissimi utenti.

Da una parte la difficoltà di trovare parcheggio a Roma, dall'altra la necessità di raggiungere l'università in tempo per sostenere uno degli esami ritenuti più difficili del corso di laurea in Giurisprudenza. Il risultato? Fermare l'auto come possibile e rischiare una sanzione per divieto di sosta. Il post ha fatto il pieno di mi piace. Il curioso messaggio è stato condiviso sui social venerdì pomeriggio e ha catalizzato decine e decine di commenti. "Sarebbe interessante sapere se sono passati e gli hanno fatto la multa. Che poi, se gli è andato male l'esame, poveraccio, pessima giornatina", ha scritto qualcuno. Un'altra utente, forse condividendo le ragioni della scelta, ha digtato: "Giustificata a priori!". C'è anche chi ha usato l'arma dell'ironia: "Procedura INcivile", si legge.