Roma, sosta selvaggia in curva. I passanti provano a spostare la macchina

La sosta selvaggia di un automobilista ha paralizzato viale Europa, una strada di Roma che attraversa il quartiere africano. La macchina, parcheggiata in curva, ha reso quasi impossibile la manovra a un autobus, bloccando perfino un'ambulanza e decine e decine di macchine in coda. A quel punto, come si vede nel video pubblicato sulla pagina social Welcome to Favelas, qualche passante è passato all'azione e ha provato a spostarla. Dal filmato, che in poco tempo ha fatto il giro del web ed è diventato virale, non si riesce a capire che cosa sia successo dopo. Sui social, però, c'è chi dice che l'autore del parcheggio potrebbe essere lo stesso che ha ripreso la scena e che, ormai consapevole dell'errore, non ha avuto il coraggio di scendere in strada. Qualcuno dei frequentatori della rete ha scagionato il guidatore audace e si è scagliato contro la linea dei trasporti e i suoi autisti. "Raga, può fare retro, salire leggermente sull'aiuola e raddrizzare per poi proseguire dritto", scrive qualcuno. "Comunque gli autisti non sanno fare le curve", digita qualcun altro.