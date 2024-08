Roma Termini, trovato il corpo di una donna sui binari: treni sospesi e ritardi

Luca De Lellis 18 agosto 2024 a

a

a

Caos alla stazione Roma Termini. A seguito del rinvenimento del cadavere di una donna nei pressi della ferrovia, secondo quanto riporta il sito Infomobilità di Trenitalia, la “circolazione è fortemente rallentata”. Per quel che riguarda il corpo trovato privo di vita, sono tutt'ora in corso accertamenti dell’Autorità Giudiziaria che stanno indagando sulle cause del decesso. La circolazione dei treni alla stazione Termini della capitale, scrive l’Ansa, è stata interrotta a partire dalle 16.15.

Intanto, la condizione della mobilità ferroviaria per la giornata di oggi è compromessa. Trenitalia informa i passeggeri che i treni Alta Velocità potrebbero registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire cancellazioni o variazioni. E se alcuni treni con arrivo previsto a Roma Termini sono stati dirottati con destinazione Roma Tiburtina o Prenestina, i viaggiatori possono disporre dei primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. È probabile che sia i treni Intercity, che quelli Regionali accumuleranno ritardo per un massimo di 150 minuti.

In attesa di ulteriori informazioni in merito alla tragedia accaduta che ha ostacolato il transito dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, la situazione per i viaggiatori a Roma Termini è di grande preoccupazione, visto che alcuni treni sono stati addirittura cancellati completamente.