Incendi ancora in corso a Ponte Mammolo e Cesano: mezza Roma con le finestre chiuse

Un odore acre e pungente che costringe tanti residenti a tenere le finestre chiuse. L'incendio partito ieri da baracche e rifiuti a Ponte Mammolo, periferia est della Capitale, è ancora in corso, così come quello verificatosi a Cesano, a nord di Roma. I due roghi sono sotto controllo ma a quanto si apprende i vigili del fuoco sono ancora a lavoro poiché man mano che vengono spostati i cumuli di sterpaglie e rifiuti combusti, sotto le fiamme continuano ad ardere. Fino a tarda notte in entrambe le località sono stati sul posto i presidenti dei Municipi interessati dai roghi.

«Il nostro Municipio è stato colpito da un incendio di proporzioni enormi, mai viste, nel lato più bello e drammatico quello dei parchi e del verde», spiega il minisindaco del Municipio IV, Massimiliano Umberti. «Siamo stati con tutta la giunta sul posto, fino a tarda notte, per seguire e per coadiuvare le operazioni di accoglienza degli sfollati - aggiunge -. Oggi ci aspettiamo che Governo, Prefetto, Regione, Campidoglio facciano un coordinamento permanente di monitoraggio e contrasto allo svernamento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente e al monitoraggio delle situazioni che abbiamo segnalato in questi tre anni. Il Municipio questa guerra non la può vincere da solo». In zona Ponte Mammolo, infatti, sono state sgomberate abitazioni e una struttura ricettiva a scopo precauzionale, poiché le fiamme si sono propagate velocemente.

A nord della città, invece, nel Municipio XV nella giornata di ieri si sono verificati tre incendi a Prima Porta e La Storta, dove i roghi sono ormai spenti, e a Cesano dove la situazione è ancora in evoluzione. In particolare, nella notte, il minisindaco Daniele Torquati, ha comunicato: «In queste ore si sono affrontati vari fronti tutti domati. Da Vicolo del Santo, Via Cusumano, Via Ildebrando e on particolare da Vicolo Prato Corazza su via de Cabellis all’interno delle aree delle esercitazioni dell’esercito. Nel frattempo sono stati spenti molto focolai su Via dei Monti di Sant’Andrea tra Via Campo Albino, Via Cederle e Via Maroness per cui ci sarà bisogno di un attento monitoraggio nel corso della notte». E ha fatto sapere: «Già chieste per le prime ore di questa mattina la disponibilità dei mezzi aerei».