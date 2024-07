Incendio a Ponte Mammolo: fiamme e fumo vicino alle case. Roghi da Roma nord al litorale

Massimiliano Gobbi 28 luglio 2024 a

a

a

Ancora una giornata di fuoco e fiamme in tutta Roma e provincia con un pomeriggio che ha mandato in tilt vigili del fuoco e volontari di protezione civile alle prese con una serie infinita di interventi da nord a sud della Capitale. Tra i i principali fronti di fuoco, quello sviluppato a Colli Aniene, in zona Ponte Mammolo, ma anche Prima Porta, La Storta, Cesano e Aprilia. A bruciare sterpaglie, ma anche discariche abusive di rifiuti in diverse aree che generano sospetto su eventuali roghi dolosi sempre difficili da accertare.

Dopo i roghi dello scorso anno a Ponte Mammolo, nel quadrante est di Roma, con 16mila metri quadrati a fuoco ad agosto dello scorso anno all’interno di una discarica abusiva dove sorgevano baracche di senza fissa dimora. La storia si ripete anche oggi, con un'alta colonna di fumo visibile in tutta Roma Est.

A bruciare sterpaglie e una vastissima quantità di immondizia all'altezza del civico 60 di via di Ponte Mammolo. Lanciato l'allarme sul posto la sala operativa di via Genova ha inviato due squadre provenienti dai distaccamenti de La Rustica e Tuscolano I. In ausilio una task force di volontari di protezione civile con pick e botti. "Un importante rogo che colpisce nuovamente la Capitale - commenta Riccardo Ciofi dai vigili del fuoco - con fuoco a ridosso di abitazioni con aria irrespirabile per i residenti del quadrante e gli stessi soccorritori alle prese ormai da mesi con enormi problemi di organico".

Tra i più gravi incendi della giornata anche quello a Cesano, nell'area tra il poligono militare di e Martignano, e quello de La Storta, nella zona di via Filippini, e Cesano. Due maxi roghi dove le alte fiamme hanno provocato due enormi nube che si sono alzate nel cielo in diverse zone di Roma, visibili in tutto il quadrante nord della città.

Come se non bastasse, poi un incendio è scoppiato verso le verso le 14.45 dentro l'area del cimitero in via dell'Arciconfraternita e via Santa Maria del Pianto. Sul posto, anche in questo caso i vigili del fuoco, la protezione civile a la polizia locale.

Fiamme e fuoco anche tra via dei Rutuli e via di Casalazzara, al confine tra il Comune di Ardea e Aprilia, dove nel pomeriggio è scoppiato un enorme incendio boschivo e di sterpaglie che ha fatto intervenire diverse squadre di vigili del fuoco e volontari di protezione civile come ad esempio la Echo e la Gamma 13 di Pomezia. Presente, anche l'elicottero regionale.