Roma, incendio vicino al parco Zoomarine a Pomezia. Ennesimo rogo nella Capitale

24 luglio 2024

Dalle 15 di questo pomeriggio un'alta colonna di fumo ha colpito la zona di Pomezia, in prossimità del vicino parco acquatico Zoomarine all'altezza di via Casablanca con bagnanti che mentre facevano il bagno hanno iniziato a chiamare amici e parenti per capire cosa stesse accadendo. Lanciato l'allarme sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato diverse squadre. Con loro, in ausilio, anche i volontari di protezione civile. Presenti i sanitari del 118 con due ambulanze e carabinieri della compagnia di Pomezia. "A bruciare un'area del parcheggio dipendenti – commentano i soccorritori – Un rogo a ridosso di auto e vetture che si trovano parcheggiate". "Al momento sembra che non ci sono problemi per i visitatori - fanno sapere da Zoomarine - l'incendio non ha colpito la struttura, ma il perimetro d'ingresso degli uffici dipendi del parcheggio".

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Roma Capitale provenienti dai vari distaccamenti locali, anche il Dos. Attivati dalla sala operativa della protezione civile un esercito di squadre di volontari con pickup e botti. Tra queste la Echo di Pomezia, The Angels e Gamma 13. Dopo circa un ora e mezza di intervento è stato domato l’incendio. A comunicarlo è proprio l’azienda che gestisce il parco zoologico di divertimento tra i più famosi d’Italia: “L’incendio è stato domato, gli stessi dipendenti hanno iniziato a spegnere il fuoco perché i soccorsi non arrivavano. Ora è tutto risolto. Un lavoro encomiabile che ha portato a limitare il fronte di fuoco. A bruciare un’area del parcheggio dipendenti che non ha coinvolto nessun visitatore". Come se non bastasse la giornata ha registrato tanti altri incendi. Uno è scoppiato a Rocca Cencia, via Candoni, Ardeatina e Appio Claudio dove alte fiamme lambiscono anche la sede dei vigili del fuoco "Officina" in via del Calice. Un altro nei pressi della linea ferroviaria Roma-Napoli (via Cassino).