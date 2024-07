Roma Est, panico per la rapina in gioielleria: spari e paura al centro commerciale

10 luglio 2024 a

a

a

Gli spari all’improvviso tra la gente impegnata nello shopping, i bar aperti e i commessi alle prese con il superlavoro della prima settimana di saldi: sono le 10.30 quando al centro commerciale Roma Est due banditi a volto coperto fanno fuoco per mettere a segno un colpo in gioielleria e fuggire da una guardia giurata, che esplode a sua volta un proiettile senza ferire nessuno. «Stavo per cominciare il turno di lavoro, quando ho sentito questi due colpi e ho visto la gente scappare e urlare», racconta all’Adnkronos una commessa di Alcott. «Abbiamo sentito gli spari - aggiunge una collega del negozio di abbigliamento Nuvolari -. Inizialmente non abbiamo capito, poi abbiamo visto la gente correre e gli altri negozi abbassare le saracinesche. Ci siamo chiusi in magazzino coi clienti che erano all’interno. Sono stati minuti davvero spaventosi». Non ci sarebbero feriti: i ladri, sarebbero entrati nella gioielleria e avrebbero estratto le armi, minacciando clienti e dipendenti. Ad accorgersi del fatto alcuni vigilanti, che sarebbero intervenuti estraendo anche loro le armi e pare rispondendo poi al fuoco. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia per provare a bloccare i ladri, che però sono riusciti a far perdere le loro tracce in breve tempo. Si cerca ora la loro auto: secondo i testimoni si tratta di una macchina grigia.