Roma, stazione Termini in tilt: disagi e treni in ritardo o cancellati. Che succede

30 giugno 2024 a

a

a

Ennesima giornata di passione sul fronte ferroviario, con un guasto alla linea elettrica che sta causando pesanti ritardi e disagi e coinvolgendo i treni in partenza o transito dalla stazione Termini. Lo denuncia in una nota il Codacons, che riporta le informazioni fornite sul sito di Trenitalia secondo cui dalle ore 8:13 di questa mattina la circolazione risulta rallentata «per un guasto alla linea elettrica tra Roma Termini e Roma Prenestina. I treni Alta Velocità, Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti».

Gualtieri restaura le case agli occupanti: immobile di lusso agli abusivi

«Alla stazione Termini è il caos, tra treni regionali cancellati, ritardi per l’alta velocità, e poche informazioni ai passeggeri che attendono i convogli in banchina» denuncia il presidente Carlo Rienzi, che prosegue: «Un disservizio che avviene quando migliaia di cittadini si spostano in treno per andare al mare o raggiungere mete di villeggiatura, causando disagi enormi all’utenza. Per tale motivo, e considerata l’eccessiva frequenza dei guasti tecnici che stanno interessando la rete ferroviaria, presenteremo domani un esposto in Procura chiedendo di aprire una indagine contro Rfi e Trenitalia per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio. Non solo: considerato l’enorme numero di turisti abbandonati a loro stessi a Termini, ci rivolgeremo anche alla Corte dei Conti perché accerti il danno di immagine subito dal nostro paese e dall’intero comparto turistico».

Il quartiere con più stranieri? Non è l'Esquilino, sorpresa nei dati Istat

Ritardi, cancellazioni e partenze dirottate, mentre migliaia di persone sono ferme tra le banchine e l’ingresso della stazione con lo sguardo fisso ai tabelloni elettronici. In alcuni casi si registrano ritardi anche di 80 minuti e comunque non meno di 15 minuti rispetto agli orari di partenza e arrivo previsti. Alcuni treni ad alta velocità sono stati anche cancellati, mentre altri sono stati dirottati sulla stazione Tiburtina. I tecnici sono al lavoro per sistemare il guasto e ripristinare la circolazione ma nel frattempo i tabelloni elettronici che segnalano arrivi e partenze per ora aggiornano soltanto le indicazioni dei ritardi.