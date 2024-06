San Basilio, inferno di fuoco e colonna di fumo nero nel cielo di Roma

Massimiliano Gobbi 26 giugno 2024 a

Inferno di fuoco nella notte a San Basilio. Un violento incendio ha colpito un capannone industriale tra via Scorticabove e via Pieve Torrina, a ridosso della Tiburtina e il Grande Raccordo Anulare. A bruciare materiali di vario genere all'interno di un capannone della ditta "Barone" di autotrasporti che si trova tra l'altro alle spalle della sede del IV Municipio di Roma. Una colonna di fumo nera si è così alzata nel cielo di Roma al punto di mettere in allarme tantissime persone del quadrante.

In piena notte sono arrivate segnalazioni al numero unico delle emergenze 112, con una task force di squadre di vigili del fuoco provenienti dai vari distaccamenti locali com aps, quattro autobotti e la kilolittrica per la bonifica dell'area in una

superficie di circa 3mila metri quadrati. Per fortuna non risultano persone ferite.

All'alba di oggi, invece, la minacciosa nube nera si è estesa in varie zone della città: dal Tiburtino a Casal de Pazzi, fino a Pietralata. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma Capitale che ha gestito la viabilità impedendo l'accesso a entrambe le strade, il 118 e ovviamente i vigili del fuoco con diverse squadre. L'aria - segnalano i cittadini - resta irrespirabile. Si attendono eventuali controlli e approfondimenti.