Roma, turista russa perde soldi e documenti, soccorsa dal deputato di FdI

Un tranquillo pomeriggio romano stava per trasformarsi in un incubo per una giovane turista russa che aveva dimenticato su un taxi il suo zaino con dentro documenti, qualche gioiello e tutti i suoi soldi. Ad evitare il peggio è stato l’onorevole Andrea Di Giuseppe di Fratelli d’Italia che, mentre camminava nel centro di Roma, ha incrociato la ragazza che piangeva a dirotto.

“Sono rimasto colpito dal fatto che questa ragazza piangesse e nessuno si fermasse per capire cosa stesse accadendo – ha commentato il deputato romano – così sono rimasto per aiutarla.”

Attraverso l’applicazione per prenotare i Taxi, il deputato e sua moglie Federica sono riusciti a risalire al numero del taxi che aveva trasportato poco prima la ragazza, a contattarlo e a farlo tornare con lo zaino che era rimasto sul veicolo.

“Ci tengo a ringraziare due giovani carabinieri ausiliari, Ale Giordani e Larissa Nebolsina, che hanno tranquillizzato la ragazza, mentre io e mia moglie cercavamo il taxi: la hanno confortata, rimanendo con noi per tutto il tempo. Dobbiamo sempre ricordare che le forze dell’ordine aiutano a rendere le nostre strade più sicure e ad aiutare i cittadini in difficoltà. Ci vorrebbe maggior rispetto e più gratitudine nei loro confronti.”