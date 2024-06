Ardea, pirata della strada travolge un'anziana e non si ferma

Massimiliano Gobbi 10 giugno 2024 a

È successo questa mattina, intorno alle 5 Lungomare degli Ardeatini all’altezza del civico 370 di Marina di Ardea. Una donna di 84 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto che procedeva a tutta velocità. Un impatto violento, avvenuto sulla litoranea nei pressi del bar-ristorante Delfino Blu. L’auto che ha investito la donna è fuggita via. E ora, quindi, è caccia al pirata della strada. Spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, rintracciare il conducente di quella vettura, che anziché fermarsi a prestare soccorso ha pensato bene di ingranare la marcia e scappare, lasciando la donna lì a terra.

Tutto è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali e non ha lasciato scampo alla donna, che è stata sbalzata sull’asfalto per 10 metri. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso: ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano. Stando a una primissima ricostruzione, presumibilmente il pirata della strada, che procedeva in direzione Anzio, si trovava in corsia di sorpasso quando ha investito la donna. Poi la fuga lasciando la vittima lì, riversa sull’asfalto. A terra i Carabinieri della Compagnia di Anzio e della Tenenza di Ardea, intervenuti sul posto, hanno trovato una parte di specchietto, probabilmente di una Peugeot, che sarà utile per risalire alla macchina. Le indagini dei militari proseguono serrate. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona per trovare il responsabile.