Roma, banda del buco in azione. Colpo da mezzo milione a via Condotti

Un colpo da mezzo milione di euro è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica dalla banda del buco ai danni della gioielleria Bulgari in via Condotti a Roma. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte ma quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto hanno trovato le porte regolarmente chiuse.

I ladri, infatti, per entrare, hanno scavato un buco nel pavimento entrando da un sotterraneo e scappando dallo stesso buco dopo aver rubato gioielli per un valore che supera i 500 mila euro. Le indagini sono in corso e si stanno avvalendo delle immagini registrate dalle telecamere interne e da quelle registrate da telecamere di altre attività commerciali o di quelle della videosorveglianza.