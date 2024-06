Liceo Visconti, gli studenti della "lista delle conquiste" puniti con il 6 in condotta

07 giugno 2024 a

Sei in condotta, il minimo per essere ammessi agli esami, e sei giorni di sospensione commutati in volontariato al «Telefono rosa», vista la fine delle lezioni. È il provvedimento preso nei confronti di cinque studenti dal consiglio di classe che si è riunito ieri al liceo Visconti, dopo il caso della «lista delle conquiste» affissa lunedì, sulla porta di una classe dell’ultimo anno. Nell’elenco c’erano i nomi di ragazze con cui, spiegano dal collettivo Visconti in Rosa, alcuni ragazzi avrebbero intrattenuto «rapporti personali».

Ieri nel liceo di piazza del Collegio Romano si è tenuta un’assemblea straordinaria, autorizzata dalla dirigente scolastica, con una prima ora dedicata alla componente femminile e una seconda, aperta a tutti, che ha visto la partecipazione di circa 300 persone. Tra i presenti ci sarebbero stati anche gli autori della lista, che avrebbero chiesto scusa parlando di una bravata. «Una équipe farà dei corsi di formazione e, soprattutto, parlerà con i ragazzi e con le ragazze per cercare di capire cosa è successo», spiega la presidente di Telefono rosa, Gabriella Carnieri Moscatelli. I corsi «inizieranno la prossima settimana».