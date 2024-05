Roma, rientrato l'allarme bomba alla Sapienza. Era stata evacuata la facoltà di Sociologia

09 maggio 2024 a

È rientrato l'allarme bomba scattato questa mattina all’università La Sapienza di Roma. Era stata evacuata, per precauzione, la facoltà di Sociologia di via Salaria. In un primo momento sembrava che fosse stata segnalata la presenza di un ordigno. Sul posto è arrivata la polizia che, con gli artificieri, ha effettuato le dovute verifiche. La portiera ha ricevuto una telefonata, ma sul luogo non sono stati trovati ordigni.