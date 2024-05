Ardea, bambino di due anni cade nel laghetto: è grave. La corsa al pronto soccorso: liti e caos

Massimiliano Gobbi 07 maggio 2024 a

Bimbo di 2 anni sfugge ai genitori e cade in un laghetto, è gravissimo. Succede ad Ardea, nella località di Tor San Lorenzo, alle porte della Capitale. Nei pressi del laghetto artificiale di viale Marino, tra via Litoranea e via Laurentina, poco prima delle ore 19, un bimbo di origine rom è sfuggito alla vista dei parenti ed è scivolato in acqua mentre i suoi familiari stavano festeggiando in prossimità di un area pic nic.

Scattato l'allarme, i presenti hanno tentato di soccorrerlo, ma la situazione appariva disperata. I genitori, in preda al panico, hanno deciso di correre verso la caserma dei carabinieri più vicina, accanto alla quale c’è la postazione di primo soccorso del 118.

Durante la corsa verso il soccorso, la tensione ha raggiunto livelli estremi. Un'auto, nel tentativo di raggiungere i sanitari del 118 il più rapidamente possibile ha urtato altre macchine su strada. In un gesto disperato di dirigere il traffico e accelerare il soccorso, un uomo su strada ha dato in escandescenza, salendo sul tettino di un'altra auto che passava, danneggiando una vettura. In pochi attimi è scoppiata un'accesa lite con gente impaurita che su strada ha incominciato a chiudersi dentro le auto e chiamare il numero unico delle emergenze.

Tra mille difficoltà, la piccola è stata poi presa in carico dai sanitari del 118. Di qui, vista la gravità delle sue condizioni, i medici ne hanno deciso il trasferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, mediante elisoccorso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio e della stazione locale hanno esaminato tutte le circostanze legate sia alla caduta della bambina in acqua e del parapiglia avvenuto successivamente in strada durante i soccorsi.